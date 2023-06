CSU din Suceava este campioana Romaniei la handbal masculin juniori II! In finala de la Timisoara, echipa antrenata de Ioan Tcaciuc si Vasile Boca a invins formatia CSM Bucuresti cu scorul de 40-36 (17-17). Teodor Iluca a fost desemnat cel mai bun jucator al "universitarilor" in acest meci.Echipa suceveana a avut un parcurs perfect in grupe in care a trecut lejer de adversele pe care le-a avut.Aceasta este a doua medalie de aur pe care clubul sucevean o obtine in ... citeste toata stirea