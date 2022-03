CSU din Suceava incepe "asaltul" pentru finalul de campionat

Liga Nationala de handbal masculin se va relua in acest weekend, dupa o pauza de patru saptamani, interval de timp in care echipa nationala de seniori a avut meciuri impotriva reprezentativei similare a Macedoniei de Nord, in preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Cum calificarea la Mondiale a fost pierduta, se va reveni la competitia nationala din care gruparea CSU din Suceava mai are de jucat cinci etape.Formatia suceveana, care ocupa pozitia a 8-a in clasamentul primului ... citeste toata stirea