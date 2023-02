CSU din Suceava incepe sezonul oficial cu un meci de calibru, cu CSM Bucuresti

> Sala "Dumitru Bernicu" va gazdui partida din etapa a XVI-a, sambata, 4 februarie, de la ora 17:00In primul meci oficial din acest an din cadrul Ligii Nationale de handbal masculin, CSU din Suceava va avea un adversar de marca. Sambata, 4 februarie, de la ora 17:00, in sala "Dumitru Bernicu" din Suceava, va veni ocupanta locului patru in clasament, CSM Bucuresti."Formatia oaspete este favorita pe hartie, dar noi ne-am pregatit foarte bine si cred ca, avand sprijinul publicului sucevean, ... citeste toata stirea