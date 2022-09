CSU din Suceava, la al treilea examen de debut in acest sezon competitional

Duminica, in etapa a III-a, CSU din Suceava va juca la CSM BucurestiEchipa de handbal masculin CSU din Suceava are parte de un debut de sezon competitional cu partide infernale. Dupa ce au jucat la Minaur Baia Mare si apoi acasa cu Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei, in runda a treia din Liga Zimbrilor, elevii profesorului Petru Ghervan vor evolua pe terenul celor de la CSM Bucuresti, duminica, 11 septembrie.Cu un moral pozitiv, dupa succesul din ... citeste toata stirea