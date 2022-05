CSU din Suceava se bate pe final de campionat cu marile forte, Steaua si Dinamo

> Meciul CSU din Suceava - Steaua va avea loc maine, de la ora 17:00, in sala "Dumitru Bernicu"CSU din Suceava si-a atins obiectivul propus pentru acest sezon competitional in primul esalon valoric al handbalului masculin romanesc. Formatia suceveana s-a descurcat admirabil si se afla in prezent pe locul 7 in clasament, fiind in afara oricarei emotii legate de retrogradare. Anul 2022 a fost, deocamdata, de senzatie, elevii profesorului Petru Ghervan fiind de neoprit.Pana la fluierul final ... citeste toata stirea