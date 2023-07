Federatia Romana de Handbal a stabilit programul meciurilor din editia de campionat 2023-2024 in Liga Zimbrilor. Competitia va incepe pe data de 26 august, in prima etapa, cand formatia CSU din Suceava, va intalni pe teren propriu, formatia CSM Bacau. Va urma o deplasare la Universitatea Cluj, dupa care, in runda a III-a, "universitarii" vor avea meci greu in sala "Dumitru Bernicu" impotriva echipei Steaua Bucuresti. Sapte meciuri acasa si sase in deplasare va sustine gruparea suceveana in ... citeste toata stirea