> Meciul va avea loc in sala "Dumitru Bernicu", azi, de la ora 17:30, si va fi televizat pe Pro ArenaIn prima etapa a noului sezon competitional al Ligii Nationale de handbal masculin, CSU din Suceava va juca pe teren propriu cu CSM Bacau. Meciul se va juca, azi, de la ora 17:30, in sala "Dumitru Bernicu", si va fi televizat pe Pro Arena.Universitarii suceveni asteapta increzatori noua editie de campionat, in conditiile in care au aratat o forma buna la Final Four-ul Cupei Romaniei, disputat ... citeste toata stirea