> Azi, de la ora 18:30, CSU din Suceava va evolua, in deplasare, la OradeaIn cadrul etapei a XV-a a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava va evolua pe terenul echipei CSM Oradea. Sucevenii, care se afla intr-o lupta apriga de evitare a locului de baraj pentru mentinerea in primul esalon valoric al handbalului masculin romanesc, sunt favoriti clari, insa au nevoie de un tonus suplimentar dat de o victorie clara in perspectiva ultimului joc din campionat. Oricum, ei au un moral bun dupa ce s-au ... citeste toata stirea