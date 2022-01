CSU II din Suceava a disputat un amical in compania formatiei de prim esalon valoric CSM Bacau

La finele saptamanii trecute, echipa a doua a CSU din Suceava a disputat un meci de pregatire pe terenul echipei de prim esalon valoric CSM Bacau.Mult mai experimentata echipa gazda s-a impus la final cu scorul de 35-28 (18-15), insa, asa cum ne-au obisnuit, tinerii handbalisti antrenati de Vasile Boca au evoluat curajos, ridicandu-se in multe momente la nivelul adversarului.CSU II din Suceava a terminat pe locul al patrulea in Seria A sezonul regulat al Diviziei A, urmand sa evolueze in ... citeste toata stirea