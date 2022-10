> In cadrul etapei a III-a a Seriei I, CSM II Focsani - CSM II Suceava 30-32Echipa a doua a CSU din Suceava are un parcurs de exceptie in acest debut de sezon competitional. Elevii antrenorului Vasile Boca si-au trecut in cont a treia victorie consecutiva dupa ce au invins, in deplasare, cu 32-30, gruparea secunda din Focsani.CSM II FOCSANI - CSU II ... citeste toata stirea