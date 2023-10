> Intr-un meci din etapa a VII-a, CSM Sighisoara - CSU Suceava 30-39Formatia CSU Suceava a castigat clar partida disputata la Sighisoara, in etapa a VII-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Echipa antrenata de Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei s-a impus categoric, cu scorul de 39-30 (16-12), la capatul unui joc pe care l-a controlat autoritar, de la un capat la celalalt. In poarta, Darius Makaria a fost imbatabil, in timp ce pe faza ofensiva colegii sai s-au descurcat admirabil.In urma ... citeste toata stirea