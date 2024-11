CSU Suceava a castigat lejer la Zalau

CSU Suceava a castigat cu scorul de 48-29 (22-14) pe terenul celor de la Dinamyc Zalau, in cadrul etapei a VI-a din Campionatul National de Tineret. In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Vasile Boca ramane liderul Seriei A, cu 5 puncte avans fata de cea de-a doua clasata, Potaissa Turda.CSU Suceava: Stefan Leonte (7 interventii), Claudio Zaharia 6, Dragos ... citește toată știrea