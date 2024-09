CSU Suceava a castigat pe final duelul cu CSM Vaslui

> Intr-un meci contand pentru etapa a IV-a, CSM Vaslui - CSU Suceava 28-31 (17-17)La Vaslui, CSU Suceava a obtinut prima victorie in deplasare a sezonului, 31-28 cu CSM din localitate. Cele doua echipe au mers cap la cap 55 de minute, dupa care gazdele n-au mai reusit sa inscrie in ultimele 5 minute, in care doua goluri ale tanarului jucator sucevean, Zaritchi si doua contraatacuri au adus victoria oaspetilor.In etapa a V-a, CSU Suceava va evolua pe propriul teren in compania echipei ... citește toată știrea