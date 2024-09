CSU Suceava a castigat si meciul cu HC Buzau

> Intr-o partida din etapa a V-a, CSU Suceava - HC Buzau 36-32 (17-16)CSU Suceava are un debut de sezon competitional foarte bun. Echipa antrenata de Bogdan Soldanescu a reusit a patra victorie in primele cinci etape in cadrul Ligii Nationale de handbal masculin, dupa ce a invins, sambata seara, pe teren propriu, formatia HC Buzau, cu scorul de 36-32.Portarul George Selaru a aparat senzational, iar Claudiu Lazurca a fost cel mai periculos in atac intr-o prima repriza pe care universitarii ... citește toată știrea