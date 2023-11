CSU Suceava a jucat in devans meciul cu Minaur Baia Mare, in fata careia a cedat pe propriul teren. In urma celorlalte rezultate din aceasta a XII-a runda, formatia suceveana a coborat inca o pozitie in clasament si mai are de disputat, pana la finele anului, inca doua meciuri, ambele in deplasare.In etapa a XIII-a, CSU Suceava va juca pe terenul gruparii CSM Focsani, care in runda a XII-a a castigat la U ... citeste toata stirea