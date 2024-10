CSU Suceava a facut rocada cu CSM Constanta

Meciul dintre CSU Suceava si CSM Constanta, din cadrul etapei a VIII-a a Ligii Zimbrilor, se va desfasura in Sala Sporturilor din Constanta, vineri, 18 octombrie, de la ora 17:00, urmand ca cele doua formatii sa se intalneasca la Suceava in returul campionatului. Schimbarea locatiei s-a produs la solicitarea dobrogenilor, care, astazi, au meci in EHF European League.CSU Suceava va avea statut de echipa gazda in meciul de la Constanta, ceea ce inseamna ca in tribune vor avea voie ... citește toată știrea