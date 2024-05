CSU Suceava a incheiat acest sezon competitional cu o victorie

> In ultima etapa, CSU Suceava - CSM Focsani 35-31 (16-12)Formatia CSU Suceava a incheiat editia de campionat 2023-2024 a Ligii Zimbrilor cu o victorie. In ultima etapa, la finele saptamanii trecute, echipa antrenata de Bogdan Soldanescu a dispus cu 35-31 (16-12) de CSM Focsani, in sala "Dumitru Bernicu", rezultat care o plaseaza pe locul al saptelea la finalul sezonului. Partida a fost dominata de la un capat la celalalt de universitarii suceveni, care s-au impus meritat.Daca in alti ani ... citește toată știrea