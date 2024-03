CSU Suceava a incheiat la egalitate disputa cu HC Buzau

> Intr-un meci din etapa a XIX-a, HC Buzau - CSU Suceava 31-31Formatiile HC Buzau si CSU Suceava s-au intalnit, la finele saptamanii trecute, intr-un meci contand pentru etapa a XIX-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Duelul a fost unul aprig si foarte spectaculos, ambele grupari alternand la conducerea ostilitatilor.Sucevenii au avut perioade foarte bune de joc, mai ales in prima repriza, cand au condus aproape in permanenta. Gazdele au revenit in repriza a doua si au fost avut sansa ... citește toată știrea