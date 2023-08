> Sortii au fost decisi in defavoarea universitarilor dupa reprizele de prelungiriEchipa de handbal masculin CSU Suceava, divizionara a Ligii Zimbrilor, a pierdut, ieri, finala mica a Supercupei Romaniei, la Bucuresti, in Sala "Marian Cozma", cu scorul final de 47-43, in fata celor de la Minaur Baia Mare, dupa doua reprize de prelungiri de 5 minute fiecare. Dupa 60 de minute de joc ... citeste toata stirea