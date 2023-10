> Intr-un meci din etapa a VI-a, CSU Suceava - HC Buzau 39-35 (18-18)CSU Suceava a reusit a treia victorie din acest sezon competitional in cadrul etapei a VI-a a Ligii Zimbrilor. Intr-o partida, disputata la finele saptamanii trecute in sala "Dumitru Bernicu", CSU Suceava a trecut de HC Buzau cu 39-35 (18-18).Asa cum era de asteptat, duelul cu gruparea buzoiana a fost echilibrat si aprig, scorul primei reprize fiind egal, 18-18. Puternic incurajata de publicul spectator sucevean, echipa ... citeste toata stirea