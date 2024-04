CSU Suceava are ocazia sa realizeze a treia victorie consecutiva

> In cadrul etapei a XXII-a, CSU Suceava va primi, maine, de la ora 17:00, vizita echipei CSM VasluiCSU Suceava traverseaza cea mai fasta perioada din acest sezon competitional al Ligii Nationale de handbal masculin. Formatia pregatita de Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei nu a pierdut in ultimele trei partide, reusind astfel sa obtina sapte puncte.Gruparea bucovineana are prilejul, maine, de la ora 17:00, in sala "Dumitru Bernicu", sa-si treaca in cont a treia victorie ... citește toată știrea