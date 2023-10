> In cadrul etapei a VII-a, universitarii suceveni vor juca, duminica, la CSM SighisoaraCSU Suceava a reusit cateva victorii "grozave" la inceputul Ligii Zimbrilor. Dupa doua esecuri, cam greu de inghitit, handbalistii suceveni au castigat trei meciuri de calibru, cu Steaua, Poli Timisoara si HC Buzau. Sinceri sa fim, cum am pierdut in ultimii ani cu aceste echipe, meritam oarecum o revansa.Formatia suceveana ... citeste toata stirea