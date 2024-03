CSU Suceava are reprezentare foarte buna la nationala de juniori a Romaniei

> La Europene, Romania va fi in grupa cu Spania, Portugalia si AustriaEchipa nationala de handbal juniori a Romaniei, condusa de universitarul sucevean Vasile Boca si in care se regasesc numerosi jucatori de la CSU Suceava, si-a aflat adversarele de la Campionatul European U18 programat, in luna august, la Podgorica, in Muntenegru. "Tricolorii" au fost repartizati in Grupa E, impreuna cu Spania, Portugalia si Austria.Vasile Boca: "Sortii ne-au repartizat intr-o grupa extrem de puternica, ... citește toată știrea