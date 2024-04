CSU Suceava, campioana nationala!

CSU Suceava a demonstrat si in acest an ca este cel mai puternic centru al handbalului juvenil din Romania. Dupa medaliile de argint cucerite la nivel de junior I, sucevenii au devenit campioni nationali de tineret. La randul lor, celelalte echipe de juniori ale CSU Suceava s-au calificat sau sunt foarte aproape de a se califica la turneele finale.CSU Suceava a avut un parcurs perfect la Turneul Final 8: 37-27 cu CSM Vaslui, in sferturi, 28-22 cu CSM Focsani, in semifinale, si 32-28 cu ... citește toată știrea