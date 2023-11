CSU Suceava are punctaj maxim in Campionatul National de Tineret. In prologul etapei a V-a din Seria A, jucatorii pregatiti de Vasile Boca au castigat in fata celor de la CSM Bacau cu 51-37 (22-16).CSU Suceava: Dragos Podovei, Razvan Ripa, Stefan Leonte - Alexandru Reut (9 goluri), Iulian Rosu (, Sorin Grigore (7), Codrin ... citeste toata stirea