CSU Suceava, din nou campioana nationala la categoria juniori II

CSU Suceava a cucerit al treilea titlul consecutiv de campioana nationala la handbal masculin, juniori II.Echipa antrenata de Ioan Tcaciuc si Vasile Boca a obtinut medaliile de aur la turneul final de la Timisoara, dupa ce s-a impus in finala disputata la sfarsitul saptamanii trecute, in fata celor de la HC Buzau, cu scorul de 35-28 (15-13), la finalul unui meci in care Andrei Marcu (8 goluri) a fost desemnat cel mai bun jucator din tabara suceveana.Micii universitari suceveni au castigat ... citește toată știrea