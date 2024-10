CSU Suceava intalneste in primul tur echipa de liga secunda Poli Timisoara

CSU Suceava va debuta in Cupa Romaniei la handbal masculin pe terenul divizionarei secunde CSU Politehnica Timisoara, intr-un meci programat miercuri, 2 octombrie, de la ora 13:30. Formatia suceveana are patru victorii din cinci meciuri in Liga Zimbrilor. Cu certitudine, tehnicienii suceveni vor menaja cativa jucatori de baza pentru ca sambata vor evolua din nou pe teren propriu in campionat cu Potaissa Turda. Oricum, gruparea suceveana nu va beneficia de serviciile lui Razvan Gavriloaia, ... citește toată știrea