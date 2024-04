CSU Suceava, invinsa de CSM Bucuresti

> Intr-un meci din etapa a XXIV-a, CSU Suceava - CSM Bucuresti 30-37CSU Suceava nu a prins ziua in care s-au aliniat astrele si s-au adunat energiile pentru a o invinge pe CSM Bucuresti. In cadrul etapei a XXIV-a a Ligii Nationale de handbal masculin, CSU Suceava - CSM Bucuresti 30-37.Cu o aparare agresiva si extrem de masiva si cu doi portari in zi de gratie, bucurestenii au fost permanent la carma jocului si au castigat un meci de care s-au temut. Sucevenii nu au gasit solutii pe atac si ... citește toată știrea