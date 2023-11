Echipa de handbal CSU Suceava a anuntat transferul unui fost international al Romaniei. Interul dreapta Bogdan Manescu, in varsta de 26 de ani, a semnat cu gruparea suceveana un contract pana la finalul sezonului 2024/2025.CSU Suceava a profitat de pauza competitionala in care se afla Liga Nationala de handbal masculin pentru a realiza un nou transfer. Este vorba despre Bogdan Manescu, un inter dreapta in varsta ... citeste toata stirea