> Intr-un meci contand pentru etapa a XII-a, CSU Suceava - Minaur Baia Mare 30-37 (16-21)CSU Suceava a suferit a doua infrangere consecutiva pe propriul teren in Liga Zimbrilor. Dupa ce au cedat fara comentarii in meciul cu CSM Constanta, handbalistii suceveni au pierdut si in fata celor de la Minaur Baia Mare.La trei zile dupa ce au remizat la Bacau, maramuresenii s-au impus clar la Suceava, scor 37-30. Oaspetii au inceput in forta, conducand cu 9-1 in minutul 12, gazdele au revenit apoi, ... citeste toata stirea