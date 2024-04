CSU Suceava, la a treia victorie consecutiva

> Intr-un meci din etapa a XXII-a, CSU Suceava - CSM Vaslui 30-28 (17-15)CSU Suceava a reusit sa-si treaca in cont a treia victorie consecutiva in Liga Nationala de handbal masculin, ajungand la patru meciuri fara esec. Sambata, 6 aprilie, in sala "Dumitru Bernicu", formatia pregatita de Bogdan Soldanescu, ajutat de Iulian Andrei si Petru Ghervan, a reusit sa invinga cu 30-28 gruparea CSM Vaslui, in cadrul etapei a XXII-a.Asa cum era de asteptat, meciul a fost extrem de echilibrat, oaspetii ... citește toată știrea