> Duminica, 19 noiembrie, de la ora 17:30, CSU Suceava va juca la CSM BucurestiPentru a treia oara la rand, echipa de handbal masculin are un adversar de calibru in Liga Zimbrilor. Dupa ce a dat piept cu CSM Constanta si Minaur Baia Mare, si a pierdut, formatia CSU Suceava va juca pe terenul celor de la CSM Bucuresti.Meciul se va disputa duminica, 19 noiembrie, de la ora 17:30, si va fi televizat pe Pro Arena.Desi la un moment dat gruparea suceveana s-a aflat pe locul sase in clasament, ... citeste toata stirea