CSU Suceava, la momentul confruntarii cu CSM Bucuresti

> Meciul CSU Suceava - CSM Bucuresti va avea loc duminica, 21 aprilie, de la ora 18:00Sala "Dumitru Bernicu" va gazdui, duminica, 21 aprilie, de la ora 18:00, una dintre cele mai importante partide pentru CSU Suceava din acest sezon competitional. Formatia pregatita de Bogdan Soldanescu, ajutat de Petru Ghervan si Iulian Andrei, are ocazia sa incununeze un sezon de exceptie in cazul unei victorii in fata celor de la CSM Bucuresti.Dupa o serie de patru partide fara infrangere a urmat ... citește toată știrea