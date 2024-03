CSU Suceava, lider autoritar in Grupa Valoare

CSU Suceava si-a consolidat primul loc in Grupa Valoare a Campionatului National de handbal masculin pentru juniori I, dupa ce a reusit o victorie categorica in fata celei de-a doua clasate, Dinamo Bucuresti. Echipa antrenata de Vasile Boca a castigat cu 41-25 (20-8) intalnirea disputata, la finele saptamanii trecute, in sala Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" Suceava.CSU Suceava: Ripa, Leonte - C. Dascalu (12 goluri), ... citește toată știrea