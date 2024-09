CSU Suceava nu a avut probleme cu CSM Fagaras

> Intr-un meci din etapa a III-a, CSU Suceava - CSM Fagaras 38-29 (15-10)CSU Suceava a contabilizat a doua victorie in Liga Zimbrilor in acest sezon competitional. La sfarsitul saptamanii trecute, in sala "Dumitru Bernicu", formatia suceveana a invins gruparea CSM Fagaras cu 38-29 (15-10).Incurajata frenetic de copiii prezenti in tribune, dupa ce FRH a acceptat vineri solicitarea gazdelor dupa suspendarea din partida cu Steaua, echipa pregatita de Bogdan Soldanescu si-a realizat "baremul" ... citește toată știrea