> Universitarii au cedat cu 41-33 (20-19) in duelul cu DinamoSambata si duminica, la Bucuresti, in sala Dinamo, s-a desfasurat Supercupa Romaniei la handbal masculin, competitie premergatoare sezonului 2023-2024 al Ligii Zimbrilor.In prima zi, CSU Suceava a disputat un meci in compania formatiei gazda, Dinamo Bucuresti, partida pierduta de universitarii antrenati de Petru Ghervan, Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei, cu scorul de 41-33 (20-19).Desi au pierdut in Capitala, universitarii ... citeste toata stirea