CSU Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului National

CSU Suceava s-a calificat in semifinalele turneului final Valoare al Campionatului National pentru Juniori II de pe primul loc in Grupa 2. Echipa antrenata de Ioan Tcaciuc a invins CSM Bucuresti cu 39-29 (19-14), in ultimul meci din faza grupelor. Cu 10 goluri marcate, Alexandru Radu a fost desemnat cel mai bun jucator.CSU Suceava: Adrian Mircea (10 interventii), Alessio Halandut 3, Alexandru Haluca 3 - Alexandru Radu (10 goluri), Ianis Chirut 6, Rares Ostafe 5, ... citește toată știrea