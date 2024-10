CSU Suceava s-a intors cu un punct valoros de pe litoral

> Intr-un meci din etapa a VIII-a, CSM Constanta - CSU Suceava 30-30 (20-14)CSU Suceava a reusit surpriza turului de campionat in Liga Nationala la handbal masculin, dupa ce a remizat, la finele saptamanii trecute, pe terenul vicecampioanei CSM Constanta, scor 30-30.Aflata in postura de gazda in meciul de pe Litoral, echipa antrenata de Bogdan Soldanescu pornea clar cu sansa a doua, mai ales dupa o prima repriza incheiata cu avantaj de sase goluri de partea dobrogenilor, scor 20-14.Fara ... citește toată știrea