CSU Suceava si-a stabilit programul de pregatire pentru noul sezon competitional

CSU Suceava stabilit, in linii mari, programul de pregatire pentru noul sezon competitional.Echipa antrenata de Bogdan Soldanescu se va bucura de vacanta pana in data de 4 iulie, cand este programata reunirea lotului.Dupa o scurta perioada de reacomodare la efort, o buna parte dintre jucatori vor pleca fie la Campionatul European Universitar din Ungaria, fie la Campionatul European de tineret din Slovenia.Gruparea suceveana va disputa primele meciuri de pregatire din intersezon in primul ... citește toată știrea