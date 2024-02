CSU Suceava si LPS Suceava, pe primele doua locuri ale seriei la final de sezon

CSU Suceava a incheiat grupa geografica a Campionatului National pentru juniori II cu o victorie. Echipa antrenata de Ioan Tcaciuc a castigat meciul disputat pe terenul celor de la CSM Bacau cu scorul de 32-44 (16-24). Baietii nostri incheie astfel Seria F pe primul loc, urmati, in ordine, de LPS Suceava, LPS Vaslui, Fortuna Chisinau (MD), CSM Bacau si LPS Iasi."Nu sunt prea multe de zis, greul abia incepe pentru noi. Urmeaza sase meciuri in grupa semifinala. Nu a fost deloc usor nici in ... citește toată știrea