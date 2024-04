CSU Suceava, singura echipa din Campionatul National cu punctaj maxim la finele sezonului regulat

CSU Suceava este singura echipa din Campionatul National de Tineret cu punctaj maxim la finalul sezonului regulat. Formatia antrenata de Vasile Boca a inregistrat, la sfarsitul saptamanii trecute, a unsprezecea victorie in tot atatea meciuri disputate in Seria A, dupa ce a castigat pe terenul reprezentantei clubului Minaur Baia Mare cu scorul de 43-54 (16-26).Rezultatul este cu atat mai merituos cu cat 10 dintre cei 12 jucatori ai nostri prezenti in Maramures au jucat cu o zi inainte, la ... citește toată știrea