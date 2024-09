CSU Suceava va incerca in liniste sa treaca de CSM Fagaras

> Meciul se va juca sambata, 14 septembrie, de la ora 17:30, in sala "Dumitru Bernicu" fara spectatoriCSU Suceava va intalni echipa CSM Fagaras, sambata, 14 septembrie, de la ora 17:30, in sala "Dumitru Bernicu" a Liceului cu Program Sportiv Suceava, in cadrul etapei a III-a din Liga Nationala de handbal masculin.In urma incidentului de la jocul cu Steaua, Comisia de Disciplina a FRH a hotarat ca echipa CSU Suceava sa dispute urmatoarele cinci meciuri de pe teren propriu fara spectatori. ... citește toată știrea