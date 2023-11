> Meciul CSU Suceava - CSM Bacau, va avea loc maine de la ora 18.00 in sala "Ion Creanga" din SuceavaCampionatul de handbal masculin tineret se reia dupa o pauza de mai mult de zece zile. Lidera seriei A, CSU Suceava va juca miercuri de la ora 18.00 in sala "Ion Creanga" contra codasei clasamentului, CSM Bacau. Formatia pregatita de Vasile Boca are trei victorii din tot atatea posibile si porneste ca mare favorita.Patru dintre jucatorii suceveni, Codrin Radu, ... citeste toata stirea