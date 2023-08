> In semifinala din Capitala, universitarii suceveni o vor intalni pe Dinamo BucurestiAu mai ramas doar cateva zile pana la debutul in sezonul competitional 2023-2024 al Ligii Zimbrilor. CSU Suceava va participa, de vineri pana duminica, la Supercupa Romaniei, turneu care se va desfasura, in format Final Four, in sala Dinamo din Capitala.Vineri, de la ora 18:00, jucatorii antrenati de Petru Ghervan, Bogdan ... citeste toata stirea