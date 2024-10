CSU Suceava vrea sa se intoarca cu o amintire "palpabila" de pe litoral

> In etapa a VIII-a, CSU Suceava va juca azi pe terenul gruparii CSM ConstantaIn cadrul etapei a VIII-a a Ligii Zimbrilor, CSU Suceava va juca, azi, de la ora 17:00, pe terenul formatiei CSM Constanta. Sucevenii au facut o rocada cu dobrogenii in privinta locatiei de disputare a meciului la solicitarea acestora. Echipa de pe litoral a evoluat, marti, in EHF European League, cedand cu 33-37 pe terenul polonezilor de la Chrobry Glogow.CSU Suceava va avea statut de echipa gazda in meciul de la ... citește toată știrea