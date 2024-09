CSU Suceava vrea sa se intoarca cu puncte de la Vaslui

> In cadrul etapei a IV-a, CSU Suceava va juca, maine, de la 17:30, pe terenul echipei CSM VasluiCSU Suceava va juca in cadrul etapei a IV-a a Ligii Zimbrilor pe terenul gruparii CSM Vaslui, maine, de la ora 17:30. Gazdele vin dupa un esec la limita pe propriul teren in duelul cu HC Buzau, sucevenii vin dupa un meci castigat clar cu CSM Fagaras.Partida se anunta a fi extrem de disputata asa cum au fost toate intalnirile ... citește toată știrea