CSU Suceava vrea toate cele trei puncte in meciul cu HC Buzau

> Partida va avea loc sambata, 28 septembrie, de la ora 17:30, in sala "Dumitru Bernicu"Etapa a V-a a Ligii Nationale de handbal masculin programeaza pentru CSU Suceava duelul cu HC Buzau. Elevii antrenorului Bogdan Soldanescu vor trebui din nou sa mizeze pe sustinerea copiilor sub 14, ei purtand noroc in meciul cu CSM Fagaras.Totusi, exista o diferenta destul de clara intre ... citește toată știrea