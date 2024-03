CSU Suceava vrea toate cele trei puncte puse in joc la meciul cu CSM Sighisoara

> Partida din etapa a XX-a va avea loc azi, de la ora 17:00, in sala "Dumitru Bernicu"In cadrul etapei a XX-a a Ligii Zimbrilor, CSU Suceava va evolua pe propriul teren impotriva echipei CSM Sighisoara. Meciul din primul esalon valoric al handbalului masculin romanesc va avea loc azi, de la ora 17:00, in sala "Dumitru Bernicu".Gazdele vin la acest joc dupa infrangerea din Cupa Romaniei in fata Stelei ... citește toată știrea