In Seria I, Polul Nord Brodina conduce clasamentul la golaveraj, dupa ce s-a impus in deplasarea de la Marginea, cu scorul de 8-3, prin golurile inscrise de Dumitru Juravle (5), Daniel Rosca, Adi Coroama si Mihai Vilcinschi.Larix Dornisoara a ajuns la 32 de goluri marcate in primele trei etape ale Ligii a V-a, dupa ce s-a impus duminica, pe stadionul din Poiana Stampei, in fata nou infiintatei Carpatic Suceava, cu scorul de 9-1.Dream Team Ipotesti si Juniorul Falticeni sunt celelalte doua ... citeste toata stirea