Cu trei suceveni in echipa, Rata, Aciobanitei si Lupu, Romania a inregistrat o victorie si un esec

Selectionata de volei masculin a Romaniei a jucat, la finele saptamanii trecute, doua partide in Golden League. In prima partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii au invins Azerbaidjan, cu 3-0 (25-16, 25-16, 25-19). Printre cei mai buni jucatori au fost sucevenii Alexandru Rata, Adrian Aciobanitei si Cosmin Lupu,Din pacate, in cel de-al doilea meci, nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa cu 3-1 de Ucraina.Disputat la Baku, meciul a inceput bine pentru nationala ... citește toată știrea